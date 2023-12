Barcellona: nigeriano imputato di violenza sessuale e lesioni, condannato solo a 10 mesi

Violenza sessuale e lesioni aggravate perpetrate nei confronti della moglie e per un lungo periodo di tempo, in più episodi. In un’occasione, l’uomo avrebbe anche colpito il fratello della donna, intervenuto per soccorrerla. Queste le accuse a carico di un 36enne di origini nigeriane, ma residente a Barcellona P.G..

Il processo, riferito a fatti verificatisi nel 2021, ha visto l’imputato al banco difendersi da gravi reati nei confronti della moglie per azioni violente perpetrate anche davanti ai 4 figli minori. Lo scorso 18 dicembre, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, disattendendo la richiesta del PM alla condanna per 9 anni e mesi 2 di reclusione, ha accolto la tesi difensiva dell’avv. Marilena Lopes e ha assolto l’imputato per tutti i capi di imputazione, condannandolo solo per il capo d) ovvero per aver procurato al fratello della moglie, intervenuto in soccorso di quest’ultima, un trauma cranico-facciale con frattura osso nasale destro e zigomo destro, ottenute a seguito di una colluttazione tra i due uomini.

All’uomo sono state concesse tutte le attenuanti generiche ed è stato condannato a scontare 10 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, sottoposto alla misura di massimo rigore per un mese e al riesame domiciliari con braccialetto elettronico per ulteriori 3 mesi.