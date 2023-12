Appalti truccati nella rete antincendio del Cas: rinviati a giudizio gli indagati coinvolti nell’inchiesta della Dia conclusa del febbraio scorso

La gup del tribunale di Messina Claudia Misale ha disposto il rinvio a giudizio per gli indagati nell’inchiesta per la turbativa d’asta sugli appalti della rete antincendio nelle gallerie autostradali del Cas.

La richiesta di rinvio a giudizio del pm Piero Vinci è stata accolta per tutti gli imputati, l’ex dirigente del Cas, l’ing. Gaspare Sceusa, l’imprenditore barcellonese Francesco Duca ed il suo presunto braccio destro Giuseppe Trifilò, originario di Milazzo, e gli imprenditori Pietro Paolo Rampino di Lecce e Silvio Meli di Vittoria. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 24 marzo del 2024.

Le indagini della DIA, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, hanno fatto emergere come nel corso del 2020 che gli indagati abbiano posto in essere una serie di collusioni turbando il procedimento di formazione del bando di gara riguardante l’espletamento del servizio di presidio antincendio nelle gallerie della rete autostradale A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, pubblico incanto indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane per un importo di quasi 10 mln di euro.

Attraverso le loro condotte, gli indagati erano riusciti a far si che il contenuto del bando fosse strutturato in maniera tale da indurre la stazione appaltante ad individuare il contraente in un’A.T.I già determinata. A ciò si addiveniva come documentato tramite attività tecnica e servizi di pedinamento, attraverso ripetuti incontri e scambi di documentazione riservata tra gli indagati. In tal modo si incideva sui contenuti dei bando, che una volta modificato presentava requisiti tecnici particolarmente restrittivi Con l’intento di escludere potenziali concorrenti a favore dell’ impresa di interesse.