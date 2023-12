Natale 2023, due giorni di festa per tutte le età con la casa di Babbo Natale, la musica ed il cabaret negli spazi dell’oratorio salesiano

L’oratorio salesiano di Barcellona organizza due giorni di festa per celebrare il Natale sia per i bambini sia per le famiglie, con momenti di aggregazioni e divertimento, arricchiti dalle esibizioni sul palco allestito nel cortile della struttura di via San Giovanni Bosco.

Abbiamo raccolto le interviste al direttore don Carmelo Umana ed a Nino Crisafulli, uno dei ragazzi che hanno collaborato nell’allestimento delle due giornate di eventi natalizi. Dalle loro parole potrete conoscere i dettagli della manifestazione.

Il contributo per l’ingresso è di 3 euro, destinato alle attività dell’oratorio.