Gli Svincolati Milazzo vincono il derby contro Barcellona al termine di una gara ricca di emozioni: decisivi due tecnici ai giallorossi

Il Barcellona Basket esce sconfitto dal Pala Milone di Milazzo, nel derby contro gli Svincolati, al termine di una gara intensa, decisa nell’ultimo quarto da due tecnici fischiati ai giallorossi e dalla maggiore lucidità dei padroni di casa nella fase finale della partita.

Il match è stato giocato davanti ad oltre mille spettatori, con record d’incasso per l’impianto milazzese. E’ stata massiccia la presenza di tifosi barcellonesi che hanno vinto il confronto sulle gradinate, sostenendo per tutti i 40 minuti la loro squadra ed applaudendo i giocatori nonostante il modo beffardo con cui è maturata la sconfitta. Dall’altra parte i supporters milazzesi, rafforzati probabilmente da alcuni appassionati di calcio, si sono fatti sentire ed hanno festeggiato il successo a fine gara.

L’incontro ha avuto un inizio tutti di marca mamertina, con i ragazzi di coach Ciccio Trimboli che hanno allungato fino al +14, andando a riposo sul 51-42. Dopo il riposo la partita è stata ribaltata letteralmente da Barcellona, che con un parziale di 31-11, si è presentata all’inizio dell’ultimo quarto con un vantaggio di 11 punti. Due falli tecnico in avvio hanno lanciato la rimonta di Milazzo, che ha preso in mano l’inerzia della gara, con Barcellona che si è disunita ed innervosita, commettendo alcuni errori di gioventù nelle scelte in attacco, lasciando di fatto campo libero agli avversari, pronti ad approfittare della situazione per tornare alla vittoria dopo un periodo negativo, sotto il profilo dei risultati.

Ecco il finale di gara, con le dichiarazioni a caldo del coach degli Svincolati Francesco Trimboli

L’intervista congiunta ai due presidenti Riccardo Giambò e Massimo Romano