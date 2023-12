Barcellona, sabato 23 dicembre nei Giardini Oasi “Piparelle sotto l’albero” con degustazione gratuita

Nell’ambito del cartellone natalizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l’associazione Agorà ha realizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale una degustazione gratuita delle “piparelle”, prodotte dei migliori artigiani della città, con l’esposizione di prelibatezze delle migliori pasticcerie della città presso il piccolo anfiteatro dei “Giardini Oasi” di piazza San Sebastiano. Il progetto è stato finanziato con un contributo della Regione Siciliana Assessorato Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

L’evento, che si terrà dalle 9 alle 19 di sabato 23 dicembre, sarà accompagnato dalla presenza della musica tradizionale dal vivo degli zampognari e di Babbo Natale, che aspetta i più piccoli e non per una foto ricordo, con altri momenti di animazione con Minnie e Topolino in versione Natalizia.

“Ci poniamo l’obiettivo – affermano i responsabili dell’associazione – di promuovere e valorizzazione il prodotto del territorio cittadino e della tradizione locale attraverso l’enogastronomia e la cultura culinaria di Barcellona Pozzo di Gotto. Abbiamo scelto di esaltare nell’occasione le “Piparelle” quale prodotto enogastronomico tipico della tradizione e della cultura locale, legato alle festività natalizie, oltre che promuovere e valorizzazione delle realtà imprenditoriali locali, attraverso l’allestimento di stand che plublicizzino anche gli altri prodotti della tradizione che sono e creati confezionati con le mani sapienti dei nostri maestri pasticcieri della città di Barcellona Pozzo di Gotto”.