Barcellona, pomeriggio in piazza Duomo con l’evento “Aspettando il Natale” e la magia di Babbo Natale

L’amministrazione Calabrò e l’assessore Viviana Dottore, in collaborazione con Wonderland, hanno organizzato un appuntamento con la magia del Natale per regalare un pomeriggio di festa ai bambini della città.

Oggi pomeriggio in piazza Duomo è in programma l’evento “Aspettando il Natale”. Dalle 17.30 in poi il programma prevede giochi, musica, baby dance, ballon art e il “trucca bimbi”. Inoltre non mancheranno dolci e leccornie per i bimbi e la possibilità di scattare foto e selfie con Babbo Natale e con i personaggi Disney più amati.

L’animazione per i più piccoli consentirà anche alle famiglie di poter trascorrere un pomeriggio di serenità e di svago ed anche di poter approfittarne per gli ultimi acquisti di Natale.