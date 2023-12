Rievocazione storica del Natale di Greccio nel convento di Sant’Antonio ispirata al primo presepe di San Francesco

Sarà ispirata al presepe povero e semplice di San Francesco la “Rievocazione storica del Natale di Greccio – Una Luce risplende nella notte, a Greccio come a Betlemme” allestita negli spazi del convento di Sant’Antonino. “Il presepe di San Francesco – spiega padre Francesco Furore rettore del convento – non è quello che noi oggi intendiamo. Non c’era la sacra famiglia. C’era solo il bue, la mangiatoia, l’asinello. Il nostro sarà un presepe povero e semplice, essenziale proprio come lo volle Francesco che sulla mangiatoia, invece del Bambinello, fece celebrare l’Eucarestia centrando l’attenzione sul Mistero dell’Incarnazione. Non si troveranno grandi scenografie né effetti speciali. Questo perché vogliamo lanciare un messaggio chiaro e immediato e perché l’effetto speciale è solo uno: Gesù”.

Il presepe vivente risulterà diviso in due ambienti: Betlemme anno zero e il villaggio medievale di Greccio. Qui tutto verrà ricostruito secondo le caratteristiche del periodo storico. Ci sarà un salto temporale, guidato da San Francesco, che da Betlemme porterà direttamente a Greccio. Non si tratterà di un presepe statico, ma di una sacra rappresentazione in cui i figuranti, su testo di fra Francesco Chillari, ispirato alle fonti francescane, daranno vita a delle suggestive scenette. Sarà, inoltre, allestito un caratteristico villaggio natalizio con tipicità prodotte dai frati. Quest’anno, inoltre, su richiesta dei ministri generali dei Frati Minori, papa Francesco ha concesso l’indulgenza plenaria a quanti, dall’8 dicembre al 2 febbraio, visiteranno un convento francescano e il presepe ivi allestito.

Pur rimanendo l’ingresso gratuito è gradita la prenotazione per evitare lunghe attese. Info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20 al numero 3791916109 oppure sito www.conventosantantonino.org. Il presepe è visitabile: 26 dicembre ingressi ore 19-20-21; 29 – 30 dicembre e 1-5-6-7 gennaio ingressi ore 18-9-20-21.