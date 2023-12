Il Barcellona Basket stasera a Milazzo per il derby con gli Svincolati: si attende il pubblico delle grandi occasioni

Il Barcellona Basket sarà impegnato stasera alle 21 nel derby tirrenico di serie B interregionale sul parquet degli Svincolati Milazzo. E’ facile prevedere una degna cornice di pubblico per questo incontro, che per scelta della società di casa, non sarà trasmesso in diretta streaming. Chi vorrà seguire la partita dovrà quindi occupare uno dei posti sulla gradinate del PalaMilone di Milazzo, dove è prevista una massiccia presenza di tifosi barcellonesi.

La gara sotto il profilo tecnico si presenta molto equilibrata, anche se Barcellona ha raccolto fin qui quattro punti in più della compagine milazzese. Come ogni derby, è difficile fare pronostico e sarà importante per le due formazioni, guidate in panchina da due tecnici di scuola barcellonese, come Biondo per il Barcellona Basket e Trimboli per gli Svincolati Milazzo, saper approcciare bene l’incontro e provare a gestire bene le energie fisiche e mentali per tutti i 40 minuti di gioco.

Alla vigilia del match abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’ala pivot giallorossa Matteo Cerruti:

