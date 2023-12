Il 23 dicembre al PalAlberti per “educare i bambini al bello”

23 dicembre, ore 20.00 – PalAlberti

L’obiettivo è bandire ogni tipo di violenza, far focalizzare tutto sulla bellezza e sconfiggere le storture del nostro tempo, dove tutti indossiamo la maschera del finto buonismo. L’introduzione a tema sarà affidata a Suor Marilena Mercurio.

L’evento benefico vedrà competere i Broncopatici contro i Mister della Vivi Don Bosco.

Le due realtà ci tengono ad invitare la cittadinanza a partecipare all’appuntamento con la spensieratezza, durante il quale i bimbi tiferanno per i propri mister, impegnati in campo contro l’esperta (a tavola) formazione dei Broncopatici. Sono in corso preparativi da stadio con cartelloni, striscioni, bandiere e pentolame vario.

Un appuntamento che premierà proprio i bambini con un piccolo omaggio che i Broncopatici hanno pensato per loro e un’occasione per ringraziare i mister, sponsor ma soprattutto per celebrare tre figure della nostra città che con il loro “fare” hanno influenzato giovani e meno giovani.