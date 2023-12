Una specie rara di fungo non commestibile è stata trovata nella pineta retrodunale di Furnari

Una specie abbastanza rara di fungo (da non confondere con il comune Clathrus ruber diverso per taglia e conformazione dell esoperdio) che nasce nei terreni sabbiosi o concimati in autunno infatti l esemplare in foto è stato trovato nella pineta retrodunale di Portorosa.

Lo sporoforo è inizialmente rinchiuso nel velo generale di forma ovoidale piccole dimensioni e di colore biancastro. Con lo sviluppo l’esoperdio si presenta in forma allungata fino a 3-4 cm d’altezza con dei rami ascendenti di colore Rosà-aranciata che partono da un gambo comune, all’interno di una volva e confluiscono in una zona apicale a forma di disco a maglie strette di colore Rosso Scuro ricoperto da gleba deliquescente Verdastro-oliva-nerastro, odore repellente che attira gli insetti che poi diventano dei vettori per il propagarsi delle spore. Naturalmente è un fungo non commestibile. Le spore misurano (3.7)4-5(5.5) lisce strettamente ellittiche e subcilindriche.