Barcellona, cade e muore da una casa in via Benedetto Croce, una traversa di via Umberto I

Una donna di 25 anni, Ambra Seferi, di origine albanese, è deceduta nella tarda mattinata di oggi, per le conseguenze di una caduta dal terzo piano di un immobile di via Benedetto Croce, una traversa di via Umberto I, a pochi passi dalla centralissima piazza Duomo.

Il decesso è avvenuto all’ospedale Fogliani di Milazzo, dove la ragazza era stata trasportata dall’ambulanza del 118. I medici del pronto soccorso hanno potuto solo constatare la morte per i gravi traumi subiti nel volo dal terzo piano dell’immobile. Del decesso è stato avvisato il comando della Compagnia di Barcellona, che ha avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, sulla base delle informazioni raccolte sul posto, la ragazza intorno alle 12.30 sarebbe rimasta chiusa accidentalmente fuori casa, dove si trovavano in quel momento il figlio di 18 mesi ed un altro ragazzino. Nel tentativo di rientrare in casa, passando terrazza e dal lucernaio, che si affaccia sulla parte posteriore della casa, la donna avrebbe perso l’equilibrio, con un volo di oltre 10 metri risultato fatale. Dopo le prime cure sul posto, i medici del 118 hanno trasportato la vittima presso l’ospedale di Milazzo, dove però non c’è stato nulla fare. La ragazza, separata dal marito, viveva presso l’abitazione del genitori, che risiedono in Italia da molti anni. Non ci sono elementi che possa far pensare ad una dinamica diversa dal tragico incidente.