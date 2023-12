Barcellona, anche l’ing. Giuseppe Genovese aderisce al gruppo di Forza Italia legato all’on. Calderone

L’ing. Giuseppe Genovese, ex consigliere comunale e assessore durante l’amministrazione Nania, da anni militante in Forza Italia, aderisce al gruppo di riferimento dell’Onorevole Tommaso Calderone.

‘L’esperienza e la professionalità di Giuseppe – si legge in una nota del Coordinamento Cittadino Forza Italia Barcellona – non può che contribuire alla crescita del gruppo e sarà un valore aggiunto per il partito e per il territorio, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

L’ingresso di Genovese arriva a pochi giorni dall’adesione al gruppo di un altro ex amministratore di palazzo Longano Nicola Marzullo.