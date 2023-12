Via ai festeggiamenti natalizi di Rodì Milici, atteso il Capodanno in piazza con Mario Incudine

La prima tombolata natalizia è già stata giocata lo scorso 13 dicembre, quando Rodì Milici ha inaugurato gli eventi natalizi che da oggi entrano nel vivo.

Un fitto programma quello che vedrà impegnati i cittadini e tutti coloro che giungeranno dai paesi limitrofi. Oggi, 18 dicembre, presso il Centro Anziani a partire dalle ore 19.00, gli Atmosfera Blu apriranno le danze per la Festa natalizia dedicata ai nonni del paese.

Si continuerà con l’evento dell’Associazione Culturale “Milici, Ieri, Oggi e Domani” il 22 dicembre, dalle 16.00 in poi con “La magica slitta di Santa Clus” che si fermerà in Piazza S. Maria.

La Piazza Stancanelli, dalle ore 19.00 del 26 dicembre ospiterà “Vin Brulè con distribuzione del riso nero” a cura del Ritrovo Rodhis.

Il 27 dicembre in Piazza Delegazione a Milici, a partire dalle ore 21.30, si svolgerà la Tombolata natalizia con animazione e intrattenimento a cura dell’Associazione “Milici, Ieri, Oggi e Domani”.

Il 28 dicembre, dalle 15.30 in Viale Martino, Surprise Animazione ed Eventi curerà l’intrattenimento con il trenino natalizio, gonfiabili e luna park.

Rodì Milici saluterà il 2023e darà il benvenuto al 2024 con il concerto di fine anno “Aspettando l’anno che verrà con Mario Incudine e la sua Band” in Piazza Martino a partire dalle 23.30.

L’anno nuovo ha già un prezioso appuntamento con il Coro Polifonico Ouverture diretto dal Maestro Giovanni Mirabile che si esibirà alla Chiesa Immacolata, a partire dalle ore 19.00.

Il 5 gennaio a Milici, l’Associazione Milici, Ieri, Oggi e Domani replica la tombolata natalizia a partire dalle 21.30.

Rodì Milici sarà addobbata anche con presepi itineranti.

“Anche quest’anno sono tantissimi gli eventi che allieteranno le festività natalizie di Rodì Milici. Tutte sono preziose perché vedono il paese in festa, collaborare e operare in maniera sinergica affinchè tutto vada per il meglio e il divertimento sia assicurato. Questo è per l’Amministrazione che rappresento, motivo di grande orgoglio. – ha dichiarato Eugenio Aliberti, primo cittadino di Rodì Milici – Non posso però non invitare la cittadinanza e tutto il comprensorio a prendere parte al Concerto di fine anno che quest’anno, grazie anche al patrocinio dell’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, vedrà esibirsi in un concerto gratuito in piazza dei grandi artisti come Mario Incudine, Antonio Vasta, Pino Ricosta e Manfredi Tumminello. Artisti di tale caratura, per di più in forma gratuita, per brindare insieme al nuovo anno sono un’occasione unica e inimitabile. Si preannuncia una fine scoppiettante per tutta Rodì Milici e, come Sindaco, ho il piacere di invitare tutti ad esserci.”