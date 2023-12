Barcellona, la consigliera Melangela Scolaro ha ufficializzato l’adesione a “Sud Chiama Nord” con Cateno De Luca

La conferenza stampa convocato oggi presso l’Aula Preconsiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è stato annunciato l’ingresso della consigliera comunale Melangela Scolaro nel movimento “Sud Chiama Nord”. Alla conferenza programmatica hanno preso il leader del movimento Cateno De Luca ed i deputati Matteo Sciotto, Alessandro De Leo, e Giuseppe Lombardo, che hanno fatto il punto sulle iniziativa previste per il comprensorio tirrenico.

Nel corso della conferenza, è stato sottolineato l’impegno costante sul territorio e in aula, combattendo per tutelare gli interessi della Sicilia e dei Siciliani. “In questa fase di crescita – si legge in una nota – sottolineiamo l’importanza della partecipazione attiva di tutti. È giunto il momento di agire attivamente nella vita del partito. La costituzione dei comitati cittadini in ogni comune è un obiettivo chiave. Sud chiama Nord porta avanti la filosofia del fare. Oggi rappresenta un movimento che aspira alla presidenza della Regione senza basarsi su un’ottica “anti” qualcuno o qualcosa, ma nell’interesse dei cittadini”.

“Ringrazio Melangela Scolaro – ha aggiunto Cateno De Luca – per aver dato a Sud Chiama Nord l’opportunità di entrare in modo autorevole nel palazzo comunale. Avviamo oggi insieme un percorso condiviso per restituire dignità politica a Barcellona. Oggi infatti il punto di debolezza per Barcellona é il palazzo municipale. Toccherà agli elettori cambiare e vogliamo lavorare insieme anche per offrire questa opportunità”.

Melangela Scolaro, nel suo intervento, ha condiviso le motivazioni che l’hanno spinta a unirsi a Sud Chiama Nord, criticando l’assenza di idee e confronto nella sua precedente esperienza politica. “Ha sottolineato “E’ necessario risvegliare la passione politica ed avviare un percorso di bonifica nella città. In questi anni a Barcellona, non ho visto politica perché non ho visto idee. Solo grandi contenitori incapaci di andare oltre il mero posizionamento. Il percorso intrapreso oggi, rappresenta un sogno per Barcellona, e Sud Chiama Nord è un’opportunità per realizzarlo”.

Vi riproponiamo la diretta trasmessa sulla nostra pagina Facebook