Il Barcellona Basket in campo oggi alle 18 in casa contro il fanalino di coda Fortitudo Messina

Il Barcellona Basket affronta stasera l’ennesimo derby messinese contro il Fortitudo Messina, in una gara che l’anno scorso ha regolato ai playoff la promozione in serie B interregionale per i giallorossi del Longano.













A distanza di sette mesi gli equilibri tra le due formazioni sono cambiati, con i giallorossi autori di un ottimo avvio di stagione, confermato dall’attuale quinto posto, alla spalle delle corazzate del girone, ed i messinesi ancora senza vittorie, desolatamente nel ruolo di fanalino di coda del girone. La gara e l’avversario andranno rispettati e Caroè e compagni non dovranno commettere l’errore di prendere sotto gamba una squadra che comunque sta onorando il campionato, nonostante il gap maturato nei confronti delle altre formazioni.

La giornata di campionato è iniziata ieri con il successo di Castenea sul campo del Cus Catania, ma si chiudo stasera con il botto, perchè a Capo d’Orlando si affrontano due delle attuali capolista Orlandina e Viola Reggio, in un confronto tra società blasonate del panorama cestistico nazionale, mentre l’altra capolista la Virtus Ragusa sarà ospite della quotata Piazza Armerina. Interessante è anche l’incontro di Sala Consilina tra i campani e gli Svincolati Milazzo, i prossimi avversari dei giallorossi del turno infrasettimanale del 20 dicembre. Chiude il programma la gara tra Basket School Messina e Rende.