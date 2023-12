Calcio, la Nuova Igea Virtus riposa e guarda con interesse ai risultati della serie D: tutto il programma fino alla Prima categoria

La Nuova Igea Virtus osserva il turno di riposo imposto dal calendario e osserva con interesse i risultati della giornata di serie D.

Nell’anticipo di ieri è arrivata la prima sorpresa con il Portici, diretto concorrente dei giallorossi nella lotta per evitare i playout, che ha fermato in casa la Vibonese, seconda in classifica, al secondo pareggio consecutivo della stagione. Il Trapani, impegnato con i ragazzi della Gioiese, potrà così allungare il passo in vetta alla classifica, con il Siracusa impegnato nell’insidiosa trasferta sul campo dell’Akragas. Nella lotta per la salvezza, interessante è il match tra Locri ed Acireale, mentre la Sancataldese, corsara a Barcellona sette giorni fa, ospita la Fenice Reggio Calabria, prossima avversaria dei giallorossi nella ultima gara del 2023 in programma mercoledì al Granillo.

