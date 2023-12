Barcellona, l’ex assessore comunale Nicola Marzullo torna tra le fila di Forza Italia

L’ex assessore e consigliere comunale Nicola Marzullo ritorna tra le fila di Forza Italia, dopo un periodo in cui ha sostenuto le posizioni politiche di Fratelli d’Italia.

Marzullo è stato il co-fondatore del partito politico di Berlusconi a Barcellona Pozzo di Gotto nel 2015, insieme all’attuale Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino e l’Onorevole Tommaso Calderone.

Si tratta di un gradito ritorno – si legge in una nota del coordinamento cittadino di Forza Italia – per Nicola e il suo nutrito gruppo che ringraziamo per essersi messi a disposizione del partito e del territorio anche in viste dei prossimi appuntamenti elettorali”.