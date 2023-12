“Transizione e novità” in due presepi proposti dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso e dall’associazione “Filicusarte”

Tra i tanti eventi culturali che in questi giornisi stanno susseguendo in città, due in particolare arricchiranno, per la loro peculiarità, il cartellone delle iniziative proposte per il periodo natalizio a Barcellona P.G.

Il primo sarà Il presepe allestito nell’androne del Palazzo Nicolaci-Bonomo, per gentile concessione dell’IPAB “Nicolaci-Bonomo”, in via Giuseppe Garibaldi al numero civico 97, dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso del presidente pro tempore Filippo Castellano e del vicepresidente Eduardo Bisignani.

In collaborazione con i soci del sodalizio hanno riprodotto in scala una parte dell’antico quartiere Immacolata e la chiesa dei Basiliani, incastonandoli nel complesso dei luoghi della rappresentazione tradizionale presepiale. Faranno da ornamento al presepe anche altre piccoli presepi realizzati da maestri dell’arte presepiale. Inoltre per tutto il periodo in cui sarà possibile visitare il presepe, si procederà alla raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie meno abbienti. Il 6 di gennaio, festa dell’Epifania, a conclusione del ciclo delle festività natalizie, nello stesso contesto, ci sarà un evento denominato la “Befana dei bambini” in cui saranno distribuiti giocattoli e dolciumi.

Il secondo evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale “FilicusArte”, presieduta da Caterina Barresi, dal titolo “Il Natale FilicusArtistico”. Prendendo spunto da un’idea della socia, la pittrice Carmen Curcuruto, sarà rappresentato per la prima volta un presepe su tele, ossia tutti i personaggi della natività e i luoghi della tradizione: la capanna, la mangiatoia, dov’è posto Gesù Bambino, i suoi genitori Giuseppe e Maria, i pastori, i Re Magi, il bue e l’asinello, le pecore, gli angeli e la stella di Betlemme sono stati disegnati dai pittori che fanno parte dell’associazione su quadri e verranno collocati su cavalletti creando così una grande opera d’arte presepiale. Nello stesso contesto si potrà visitare una collettiva pittorica a tema natalizio e arte presepiale con la partecipazione anche di qualche artista non facente parte dell’Associazione, che ha aderito all’iniziativa, tra cui Paola Pietrafitta, Mimmo Ciarrotta e Tonino Gelo. Ci saranno inoltre esposti manufatti artistici realizzati da Angela Maggio e Vittoria Arena. Ad allietare le serate ci saranno momenti in cui verranno recitate poesia in italiano e in lingua siciliana, a cura dei poeti componenti del sodalizio sul Natale e sulla pace che in questo momento viene auspicata dal mondo intero.

La prima rappresentazione sarà allestita al Palazzo D’Amico di Milazzo dal 17 al 22 dicembre successivamente a Barcellona P.G. nei locali del Seme D’Arancia (ex stazione ferroviaria) dal 30 dicembre al 7 gennaio 2024. L’evento culturale sarà inaugurato sabato 30 alle ore 17:30 a cui interverranno Caterina Barresi presidente della FilicusArte, Salvatore Scilipoti Esperto alla Cultura, del Sindaco Pinuccio Calabrò e dell’Assessore alla Cultura, Angelita Pino.