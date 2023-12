Grande partecipazione al festival canoro studentesco: coinvolgente l’esibizione della cantante di Amici Federica Carta

Grande partecipazione di ragazzi all’edizione natalizia del festival canoro studentesco di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha acceso le gradinate del PalAlberti di contrada Zigari.

Il grande afflusso di studenti provenienti da gran parte delle scuole di ogni ordine e grado della città ha sorpreso anche gli organizzatori, che si erano riservati solo una parte dei posti disponibili all’interno dell’impianto. E’ stato necessario aprire anche l’altro settore del PalAlberti, quello della tribuna, per contenere l’entusiasmo dei presenti, coinvolti non solo dalle esibizioni di alcuni talenti locali, ma soprattutto per l’annunciata performance di Federica Carta, protagonista del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Prima della sua esibizione si sono alternati i momenti di musica a quelli di ballo, con la sfilata di moda curata dall’IIS Ferrari di Barcellona.

Federica Carta ha chiaramente acceso l’entusiasmo del PalAlberti, con tanti fans che si sono avvicinati per scattare una foto e per ottenere un serfie o un autografo. L’artista ha proposto alcuni dei suoi brani più conosciuti dai giovani, che hanno accognato dagli spalti la sua performance.

Alla fine dell’esibizione abbiamo raccolto le dichiarazioni di Federica Carta e quelle dell’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, che ha organizzato l’evento presentato da Pippo Basile ed inserito nel cartellone natalizio dell’amministrazione comunale.