Barcellona, non passa la sfiducia al presidente della II Commissione Sebastiano Miano: pesano le assenze di due consigliere di opposizione

E’ stata bocciata, nella seduta odierna della II commissione consiliare permanente, la mozione di sfiducia presentata dai consiglieri di opposizione per chiedere la rimozione del presidente dello stesso organo interno al civico consesso Sebastiano Miano.

La proposta, sottoscritta dai consiglieri Ilenia Torre, Tommaso Pino, Fabiana Bartolotta e Raffaella Campo, era stata calendarizzata e messa all’ordine del giorno della seduta di oggi, ma al momento del voto erano presenti i tre consiglieri, che fanno riferimento alla maggioranza, Sebastiano Miano, Carmelo Giunta e Francesco Perdichizzi, e solo due dei firmatati della mozione, Ilenia Torre e Tommaso Pino. Non hanno partecipato alla votazione le consigliere Fabiana Bartolotta e Raffaella Campo, trattenute probabilmente da impegni di professionali. L’esito del voto è stato scontato, con la bocciatura del provvedimento.

Resta il dato politico della mancata approvazione di una proposta che sembrava dall’esito scontato, ma che invece ha riservato una sorpresa, confermando Sebastiano Miano nel ruolo di presidente della II commissione consiliare permanente di palazzo Longano. La sfiducia nei confronti di Miano era stata motivata dalla sua astensione nel voto in aula consiliare su una richiesta che la stessa commissione aveva proposto ai colleghi consiglieri. Si voleva sopprimere la II Commissione per la ridotta mole di lavoro in cui è impegnata e far confluire i suoi sette componenti nelle altre due commssioni, così da poter contribuire all’attività di analisi dei provvedimenti consiliari. La proposta non è passata, proprio per la scelta di Miano di astenersi, con 11 voti sia per la maggioranza, sia per l’opposizione.