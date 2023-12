In Bulgaria allestita una mostra di disegni dell’artista barcellonese Francesco De Francesco

Venerdi 8 dicembre è stata inaugurata a Burgas, importante città bulgara sul Mar Nero, una mostra di disegni opera dell’artista barcellonese Francesco De Francesco.

Le ventuno tavole, che interpretano il Pinocchio collodiano, dopo essere state in esposizione a Bergamo lo scorso giugno, rimaranno fruibili al pubblico per un mese presso la Biblioteca regionale Peyo Yavorov.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno della fondazione Catch the Raimbow, la cui Presidente Denislava Angelova ha manifestato la propria soddisfazione per essere riuscita a portare le illustrazioni per la prima volta fuori dall’Italia. La mostra ha ricevuto anche il patrocinio dell’amministrazione comunale di Burgas, nell’occasione rappresentata dall’assessore alla cultura Diana Savatova, che si è rivolta al folto pubblico presente con queste parole: “Non si tratta di semplici illustrazioni ma di un interpretazioni filosofica del romanzo, di un vero e proprio microcosmo creato da Francesco De Francesco”.

Il barcellonese Giuseppe De Francesco, Console Onorario in Bulgaria

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il nipote dell’artista, il barcellonese Giuseppe De Francesco, Console Onorario in Bulgaria, che dopo alcune memorie personali ha ricordato la figura dello zio paterno citando San Francesco: “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”.