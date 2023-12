Il Barcellona Basket guarda ai prossimi impegni dopo la sconfitta contro Sala Consilina

Non si fanno drammi in casa Barcellona Basket per la sconfitta di domenica sera contro Sala Consilina.













Al termine di una gara equilibrata, con i campani quasi sempre a gestire il vantaggio, la formazione di coach Pippo Biondo era riuscita a conquistare l’overtime, commettando alcune scelte in attacco che hanno portato ad una sconfitta che ci può stare, considerata la qualità della squadra avversaria. Certo il fattore arbitrale in questa categoria sta diventando un problema da affrontare da parte di Fip considerati gli evedenti errori commessi duranta la gara a svantaggio di tutte le contendenti.

Alla fine del match abbiamo raccolto le dichiarazioni del tecnico Pippo Biondo, concentrato già alla sfida di domenica contro la Fortitudo Messina e poi al derby di Milazzo del 20 dicembre.

CLASSIFICA SERIE B INTERREGIONALE