Federica Carta ex concorrente di Amici con la band UV4 sarà ospite del festival studentesco di Natale domani al PalAlberti

Si terrà domani, mercoledì 13 dicembre, al Palalberti di Barcellona, il Festival canoro studentesco di Natale. Sarà una mattina all’insegna della musica ed un’opportunità per i giovani di mostrare il proprio talento. L’evento, organizzato dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore, grazie ai finanziamenti della Regione Siciliana su emendamento dell’onorevole Pino Galluzzo, avrà inizio alle 9 e si concluderà alle 12.

Ospiti del Festival, presentato da Pippo Basile Dj, saranno Federica Carta ex concorrente del talent show “Amici di Maria De Filippi” e la band UV4. Ma i veri protagonisti della manifestazione al Palazzetto dello sport sono gli studenti delle scuole secondarie barcellonesi di primo e di secondo grado. Nel corso dell’evento infatti sarà data la possibilità ad ogni istituto scolastico di partecipare con due esibizioni (canto e/o ballo) che vedranno sul palcoscenico gli studenti.

“Abbiamo pensato di far vivere ai giovani una mattina di svago e di aggregazione- spiega l’assessore Viviana Dottore- in un clima di festività e di allegria, dando loro la possibilità di esibirsi e divertirsi allo stesso tempo. Siamo certi che ci sarà una grande partecipazione e sarà anche un modo per stare insieme alla vigilia delle festività natalizie”.