Barcellona, segnalate le condizioni in cui si trova la scalinata comunale di via Montecroci, abbandonata a se stessa da anni

Un lettore di 24live ha inviato una segnalazione per le condizioni in cui si trova la scalinata comunale di via Montecroci, abbandonata a se stessa da anni, dopo la chiusura dell’omonima arena.

L’area, come si vede dalle foto, è piena di rifiuti, erbacce e muschio, che la rendono impraticabile, oltre al disagio di essere rimasta al buio da oltre un anno, nonostante i numerosi solleciti di intervento richiesti al Comune, “Confido in voi – scrive il lettore – per portare tutto ciò a conoscenza dell’opinione pubblica perché i solleciti alle istituzioni pubbliche non hanno prodotto nessun effetto…. Barcellona non meritava questo”.