Musica e solidarietà con il Lions Club, il prossimo 30 dicembre al Teatro Mandanici

Il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dalla dott.ssa Nadia Rivetti, organizza il Concerto di Natale.

L’appuntamento è per il prossimo 30 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Mandanici e avrà come protagonista il Coro Polifonico Ouverture, diretto dal maestro Giovanni Mirabile, in occasione dei festeggiamenti dedicati al 30° anno dalla sua fondazione, con la partecipazione dell’Orchestra da Camera di Messina.

“Vi invito a partecipare all’evento per sostenere un progetto di beneficenza rivolto ai bambini: la realizzazione di una stanza multisensoriale dedicata a loro. La realizzazione avverrà all’interno dei locali del Cutroni “Zodda” di Barcellona – ha affermato la Presidente Rivetti – Si tratta di un progetto in cui crediamo molto e che, ne sono sicura, con l’aiuto di tutti, realizzeremo! Per ricevere il coupon e sostenere il progetto, basta telefonare ai numeri inseriti nei manifesti e prenotare il posto in teatro. Il progetto sarà rivolto al recupero neuromotorio di bambini di età dai 2 ai 12 anni con disabilità da cerebrolesioni, presso il reparto di riabilitazione del P.O. Barcellona”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi ad Alfredo al numero 333 4718 950 oppure a Pina Rita al 347 5016 923.