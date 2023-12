La Nuova Igea Virtus è in silenzio stampa, ma arrivano la dimissioni irrevocabili del dg Benedetto Bottari

La rivoluzione in casa Nuova Igea Virtus non si ferma solo al mercato calciatori, ma tocca anche lo staff dirigenziale, con le dimissione “irrevocabili” del direttore generale Benedetto Bottari, comunicate ufficialmente stamattina con una nota firmato dallo stesso dirigente.

“Colgo l’occasione – aggiunge nella nota di circostanza – per ringraziare sentitamente i dirigenti, tecnici e calciatori tutti che si sono succeduti nel mio anno e mezzo di permanenza a Barcellona. Auguro le migliori fortune per il proseguo della stagione all’intera compagine societaria e tecnica”.

Benedetto Bottari è arrivato a Barcellona nella scorsa estate, per una precisa richiesta dell’allora tecnico giallorosso Pasquale Ferrara. Insieme hanno contribuito alla costruzione di un gruppo di giocatori che, dopo una splendida cavalcata, hanno conquistato sul campo il primo posto in Eccellenza e la promozione in serie D. Ad entrambi è stata affidata anche la squadra che adesso sta affrontando da matricola la quarta serie, con una scelta decisa che contribuì alla rottura tra l’attuale dirigenza e l’ex presidente Stefano Barresi, che avrebbe preferito un cambio sia sulla panchina giallorossa sia nella figura del direttore generale. Dopo un buon avvio di stagione, le strade della Nuova Igea Virtus e del tecnico Pasquale Ferrara si sono separate per quello che il presidente Massimo Italiano ha definitivo un “disallineamento” dell’allenatore rispetto alla dirigenza igeana, che come detto in estate davanti alla scelta di confermare Ferrara oppure di cambiare la guida tecnica, aveva scelto il tecnico della promozione in serie D, affidandogli la costruzione della squadra. Nei giorni successivi all’esonero di Ferrara, si è diffusa la notizia delle dimissioni di Bottari, che non mai state ufficializzate in quella fase. La scelta di interrompere il rapporto di colloborazione da parte del direttore generale arriva adesso, in pieno mercato di riparazione, dopo una serie negativa di cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato e con una squadra ancora da puntellare sia in attacco, sia in difesa.

Questi sono i fatti che si conoscono e domani in una conferenza annunciata alla società, ma non ancora fissata nel luogo e nell’orario, ci saranno le risposte alle tante domande dei tifosi, dopo un periodo così difficile e soprattutto dopo le dimissioni del direttore generale, che in parte stava curando alcune delle operazioni in entrata, in pieno mercato di dicembre.

La prestazione incolore della squadra anche contro una modesta Sancataldese, che ha superato i giallorossi soprattutto sul piano fisico e mentale, ha inescato il silenzio stampa della società, che sta riorganizzando le idee insieme al tecnico, per completare la rosa, dopo le tante partenze delle ultime settimane.