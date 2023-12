Il Barcellona Basket alla prova dell’impegnativo test casalingo contro i campani del Sala Consilina

Il Barcellona Basket, smaltita l’adrenalina per la bella vittoria contro la capolista Orlandina, torna in campo al PalAlberti per la seconda delle tre partite casalinghe che le riserva il calendario di serie B interregionale.













Sul parquet di contrada Zigari sarà di scena la formazione campana del Sala Consilina, che divide il quarto posto con i giallorossi e che all’andata superò i barcellonesi nella gara d’esordio del torneo. Dopo 11 gare la condizioni fisica e mentale dei ragazzi di coach Pippo Biondo è certamente diversa rispetto a quella di ottobre. L’obiettivo di Lalic e compagni è quello di dare continuità a successo di domenica scorsa per non vanificarne gli effetti sulla classifica dei barcellonesi. Non sarà un match facile per Barcellona che dovrà trovane la giusta concentrazione durante la gara per portare a casa un altro successo. I ragazzi in campo avranno al loro fianco il sostegno del pubblico, che è tornato a gremire i gradoni del palazzetto, diventando il miglior sesto uomo della categoria.

Alla vigilia della gara, dopo l’ultimo allenamento del sabato mattina, abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’ala pivot Vuk Gojkovic

Negli anticipi vincono Rende e Piazza Armerina sui campi della Fortitudo Messina e del Castanea, mentre l’altro big match di giornata è la gara tra gli Svincolati Milazzo e l’Orlandina. Ragusa ospita la Basket School Messina, con la Viola che ha il pronostico dalla sua parte contro il Cus Catania.