Barcellona, coltivava stupefacenti in casa: la Corte di Cassazione annulla la condanna

Era stato arrestato nel 2016 perché aveva installato presso la propria abitazione una serra adibita a coltivazione di canapa indiana mediante un allaccio abusivo di elettricità alla reta pubblica. All’interno dell’abitazione, ubicata al centro di Barcellona, i militari avevano rinvenuto inoltre il tipico fertilizzante agricolo ed un bilancino di precisione e per tale ragione nell’immediatezza era stato arrestato per detenzione e coltivazione di stupefacenti e per furto aggravato di elettricità.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore Avv. Gaetano Pino, che sosteneva l’illegittimità della sentenza di condanna in ordine alla legittimità della coltivazione ed alla incertezza sulle identità del reale autore del reato e ed ha annullato il provvedimento di condanna con rinvio ad altro giudizio per la valutazione delle prove.