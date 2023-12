Barcellona, gli Ex-Allievi salesiani organizzano domani un concerto di beneficenza: i fondi per realizzare una nuova sala per incontri educativi

L’Unione degli Ex Allievi salesiani organizza un concerto di beneficienza, per raccogliere fondi destinati alla creazione di una sala per incontri educativi all’interno dell’oratorio “San Michele Arcangelo” di Barcellona Pozzo di Gotto.

A partire dalle 19 di domani 10 dicembre 2023, sul palco del teatro Vittorio Currò si esibiranno nel concerto “Canti per Betlemme” i musicisti e cantanti Antonio Vasta, Pasqualino Conti e Giusita Di Pietro.

“L’evento – scrivono gli organizzatori – è nato per supportare le attività dell’oratorio salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto che, ancora oggi, dopo oltre 100 anni, è faro nella educazione dei giovani e nella assistenza alle persone in difficoltà. Il concerto sarà un momento di straordinaria condivisione, in cui ci faremo gli auguri di Natale. L’intero ricavato sarà destinato proprio alla creazione di una sala per incontri educativi all’interno dell’oratorio salesiano. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti“.