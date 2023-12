Barcellona, assolto anche in Appello un chirurgo accusato di omicidio colposo per la morte di paziente

La seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Messina (Sagone, Arena, Orlando), con dispositivo di sentenza del 06/12/2023, ha rigettato il ricorso, proposto dagli avvocati di parte civile Antoniele Imbesi e Angelina Aveni, nei confronti della sentenza di assoluzione con formula piena per il reato di omicidio colposo nei confronti del medico chirurgo Antonino Mario Genovese, in servizio presso il Presidio Ospedaliero Cutroni Zodda di Barcellona.

La sentenza di primo grado era stata emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 11/03/2022. I fatti contestati al medico, difeso dagli Avvocati Tindaro Grasso e Pinuccio Calabrò, risalgono al 2013, epoca in cui un paziente, sottoposto a terapia chirurgica in urgenza per una peritonite da perforazione duodenale, moriva al proprio domicilio, tre giorni dopo essere stato dimesso dal reparto di chirurgia dell’ospedale Cutroni Zodda.

Dopo una prima richiesta di archiviazione basata sull’esame autoptico effettuato dalla Dott.ssa Sapienza, che escludeva la qualsivoglia responsabilità dei chirurghi e della struttura sanitaria nella morte del paziente, il medico era stato rinviato a giudizio sulla base di alcune contestazioni mosse in seguito ad un secondo accertamento peritale, eseguito sugli atti da parte dei Dott. Fabiano ed Angiò, in seguito ad opposizione mossa dai legali di parte civile. In corso della lunga fase dibattimentale di primo grado sarebbe stata dimostrata la mancanza di nesso causale tra la terapia chirurgica subita, la condotta del sanitario durante l’ospedalizzazione e la morte del paziente, sopraggiunta al domicilio per edema polmonare acuto e non per complicanze correlate all’intervento chirurgico.

Allo stesso modo non era stata evidenziata alcuna condotta omissiva del sanitario, come invece sostenuto i legali di parte civile. Anche il Pubblico ministero in corso di primo grado, ed il Procuratore Generale al momento dell’appello, hanno condiviso quanto sostenuto in fase dibattimentale dai legali del sanitario barcellonese, condividendone la richiesta di assoluzione in primo grado ed il rigetto dell’appello in secondo grado. C’è da sottolineare che il processo presso la Corte d’Appello di Messina era stato instaurato solo ai fini civilistici in quanto il reato di omicidio colposo da cui il Dott. Genovese era stato assolto in primo grado con formula piena, oggi risulta ormai essere prescritto.

“Ho avuto sempre fiducia nella magistratura e nelle istituzioni – afferma il chirurgo Genovese – e ringrazio i miei legali che, prima di essere professionisti, sono stati “uomini” che sin dal primo giorno hanno creduto nell’unica e vera versione dei fatti. Ringrazio inoltre la mia famiglia ed i colleghi tutti del presidio del Longano per il supporto affettivo e professionale che non gli è mai mancato in tutti questi anni cui è durato l’iter giudiziario. Mi auguro infine di poter continuare ad esercitare la propria professione, con rispetto della vita e della dignità del malato, mettendo a disposizione dei miei concittadini e della mia città, le conoscenze professionali a tutela di quel bene unico che ci viene donato dal Padre Eterno e che non può essere oggetto di discussione alcuna”.