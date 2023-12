I commercianti di Barcellona uniti nel comitato “il Seme”: “Serve il contributo di tutti per far ripartire la città”

E’ stato un gesto simbolico quello compiuto ieri sera dai commercianti di Barcellona, riuniti nel comitato “Il Seme”, che presto diventerà un’associazione. Le attività del centro – ma non solo – che hanno resistito alla crisi economica già iniziata prima della pandemia ed deflagrata negli ultimi tre anni, hanno deciso di fare rete per non far morire definitivamente il cuore commerciale della città, un tempo punto di riferimento per tutta la provincia di Messina.

I commercianti hanno deciso di non rimanere con le mani nelle mani, coltivando solo il loro interesse e contando sul sostegno delle istituzioni, e si sono messi in gioco per dare il loro contributo a rilanciare una città che giorno dopo giorno sta perdendo la sua anima commerciale, soppiantata dai colossi della distribuzione online o dai centri commerciali. L’impegno economico che hanno sopportato in questo periodo per allestire l’illuminazione delle strade, come riferito dal portavoce Pippo Branca (nella videointervista che vi proponiamo in seguito), è solo un punto di partenza per altre iniziative. Nel 2024 sarà costituita una vera e propria associazione di commercianti, che manca a Barcellona da oltre 10 anni. Nel loro messaggio ai cittadini di Barcellona e del comprensorio c’è soprattutto l’impegno per rilanciare l’immagine della città, per farla tornare attrattiva come accadeva nel recente passato, e l’invito ad effettuare gli acquisti sul territorio, per sostenere l’economia locale.

Al loro fianco ha garantito l’impegno dell’amministrazione comunale l’assessore alle attività produttive, Salvatore Coppolino, che ha ribadito la disponibilità ad affiancare i commercianti nel loro progetto di rilancio dell’economia barcellonese, creando una proficua sinergia tra pubblico e privato.