La Nuova Igea Virtus accoglie il centrocampista Toziano e saluta l’esterno destro Nunez

La 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗜𝗴𝗲𝗮 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝘀 resta molto attiva sul mercato di dicembre ed in attesa di definire l’arrivo del nuovo attaccante centrale, ha annunciato l’accordo con il centrocampista 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗧𝗼𝘇𝗶𝗮𝗻𝗼, classe 2004, proveniente dal Castrovillari. Contestualmente lascia Barcellona Geremias Loyola Nuňez, che passa al Casarano Calcio 1927, nel girone pugliese di serie D.

Il diciannovenne calabrese 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗧𝗼𝘇𝗶𝗮𝗻𝗼 vanta già 38 presenze in quarta serie, nel tre stagioni disputate, due con la maglia del Castrovillari, sua città natale, e nell’annata inmaglia Cittanova. Dopo la formazione nei settori giovanili di Crotone e Vibonese, entrambe le esperienze dalla durata di due anni, il centrocampista è ritornato a casa ed ha esordito in serie D a Castrovillari. Nella scorsa stagione – stagione 2022/2023 – ha giocato 26 gare con la maglia del Cittanova, prima di iniziare l’attuale campionato ancora con la maglia del Castrovillari, disputando 6 partite, ma non quella con la Nuova Igea Virtus, osservato tutta dalla panchina.

Nella nota della società viene descritto come un giocatore coraggioso e di temperamento, sempre pronto a fare la propria parte in mezzo al campo. Toziano farà ufficialmente parte della batteria under in dote a mister Francesco Di Gaetano e si è già aggregato al gruppo da domenica scorsa.

Tra gli under come detto lascia la maglia giallorossa Geremias Nuňez con una cessione a titolo definitivo al Casarano Calcio 1927. Esterno classe 2005, il giovane argentino è arrivato alla corte giallorossa nel corso della campagna estiva di rafforzamento per la stagione 2023/2024, registrando sempre il massimo impegno unitamente a prestazioni positive.