Barcellona, si chiude il 15 dicembre la raccolta firme per chiedere il riscatto dei contributi figurativi relativi al periodo del precariato

I sindacati autonomi MGL / CSA RAL hanno avviato da settimane una raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi degli artt. 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n 352, titolata ” Norme per favorire il riscatto dei contributi figurativi da parte dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in attività di lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni”, come annunciato dalla cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in data 14 Febbraio 2023 con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

“Consentire a tutti di potere riscattare i contributi figurativi – scrivono il segretario della Csa Giuseppe Cardenia e Giovanni Chiofalo Rsu del Comune di Barcellona – consentirà di contenere la spesa necessaria nei limiti della sostenibilità finanziaria ovvero abbattendo del 75% circa i costi oggi preventivati. ciò grazie all’iniziativa sindacale del CSA e del suo segretario nazionale Francesco Garofalo al quale abbiamo da tempo attenzionato la problematica. L’iniziativa non sottrae risorse e attenzione alle vertenze occupazionali che investono il personale precario sia esso con contratto a tempo determinato, indeterminato o in ASU”.