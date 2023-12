Barcellona, i consiglieri di opposizione della II Commissione presentano la sfiducia per il presidente Sebastiano Miano

I consiglieri comunali di opposizione Fabiana Bartolotta, Raffaella Campo, Tommaso Pino e Ilenia Torre hanno formalizzato oggi la proposta di sfiducia nei confronti del Presidente della II Commissione consiliare permanente Sebastiano Miano.

La mozione di sfiducia sarà discussa nella prossima riunione in programma il prossimo mercoledì. “Il motivo che ci ha portato alla decisione di chiedere la sostituzione del presidente è stato il modus operandi dello stesso Miano con riferimento ad uno degli emendamenti discussi il 27 Ottobre scorso in Consiglio comunale e relativo alla soppressione della II commissione consiliare. La scelta di mantenere l’istituzione di due Commissioni invece delle tre attuali era stata inizialmente condivisa da Miano, financo con la sottoscrizione dell’emendamento. Successivamente lo stesso consigliere ha deciso di astenersi in aula al momento della votazione ed il suo voto è stato determinante per la bocciatura del provvedimento inizialmente condiviso dal presidente. La ratio della proposta era quella di diminuire la probabilità di sedute deserte in un momento di così grave criticità economica e di consentire la possibilità ai componenti della II Commissione di fornire un supporto concreto al lavoro dei colleghi delle altre commissioni, considerato che i provvedimenti assegnati alla nostra commissione era davvero pochi. Non sentendoci in alcun modo rappresentati dal presidente Miano, che alle parole pronunciate in commissione non ha fatto seguire i conseguenti fatti concreti al momento del voto in aula del provvedimento, riteniamo si venuto meno il rapporto fiduciario necessario a proseguire serenamente l’attività all’interno della II commissione consiliare”.

La proposta di presentare al sfiducia al presidente Miano è stata votata nel corso della seduta di oggi dai consiglieri Fabiana Bartolotta, Raffaella Campo, Tommaso Pino e Ilenia Torre, con il voto del consigliere Francesco Perdichizzi e le assenze dei consiglieri Carmelo Giunta e Sebastiano Miano.

I numeri anche per il voto sulla sfiducia sono dalla parte dei proponenti e per questo non è esclusa la possibilità che sia lo stesso Miano a prendere atto della situazione, con il venir meno del rapporto di fiducia con i colleghi della organismo interno al consiglio comunale.