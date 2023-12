Taekwondo: la barcellonese Martina Calabro’ convocata in Nazionale per i Campionati Europei U21

L’atleta Martina Calabro’, della Asd Dojang Taekwondo Barcellona, dopo l’argento conquistato nel mese di maggio al “Multi European Games 2023”, è stata convocata dalla nazionale Italiana di Taekwondo, per rappresentare l’Italia al Campionato Europeo Under 21, che si svolgerà a Bucharest ( Romania ) dal 07 al 10 Dicembre 2023.

Già in passato,nel 2022, Calabrò ha fatto parte della nazionale italiana, vestendo la maglia azzurra in occasione del mondiale juniores di Sofia (Bugaria). Questa nuova convocazione è motivo d’orgoglio per lo sport barcellonese, che vedrà una sua concittadina rappresentare il suo territorio a questo importante evento europeo.

Nell’occasione il suo istruttore Antonino Maiorana è stato chiamato in qualità di coach nella nazionale italiana, a supporto della squadra azzurra.

“Questa è l’ennesima soddisfazione per la nostra società – afferma il tecnico Maiorana – che con tanti sacrifici porta i suoi ragazzi ad alti livelli. La nazionale è una esperienza formativa sia a livello sportivo che di crescita personale”.