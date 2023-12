Quattro docenti spagnole ospiti dell’IC D’Alcontres nell’ambito del Progetto Erasmus+

L’ I. C. D’Alcontres ha aperto le porte all’Europa accogliendo nelle proprie strutture quattro docenti spagnole per svolgere attività di Job Shadowing nell’ambito del Progetto Erasmus +.

Il Job Shadowing rappresenta un’ottima occasione per osservare il lavoro dei colleghi, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione.

Dal 20 al 24 novembre Maria Fe Chica Criado e Trinidad Rufian Avila, provenienti da Cazalilla – Jaén, ed appartenenti alla scuola CEIP Martin Peinado, ed Ana Gónzales Padilla con Mari Carmen Botella Martinez di Alicante, in servizio presso il CEIP Nostra Señora de la Esperanza, dopo la calorosa accoglienza della dirigente Patrizia Italia e del suo staff, hanno affiancato e lavorato con grande entusiasmo insieme ai nostri docenti della Primaria e della Secondaria di Barcellona P.G. e Merì.

Gli alunni della Primaria di Merì e Calderà hanno accolto la delegazione spagnola con canti e cartelloni in spagnolo ed in inglese, coinvolgendola in attività ludico-didattiche.

Le giornate sono state intense e stimolanti. Le colleghe hanno osservato, con grande interesse e curiosità, la DADA, la didattica per ambienti di apprendimento, che il nostro Istituto adotta dallo scorso anno nella Secondaria; hanno familiarizzato con il materiale didattico e tutti gli strumenti adottati per acquisire abilità e competenze, confrontandoli con quelli spagnoli; hanno assistito a lezioni di inglese, musica, italiano e scienze. Durante le ore di STEM i nostri alunni si sono cimentati in una serie di esperimenti spiegandoli in lingua inglese.

Le ospiti spagnole hanno tenuto lezioni nella loro lingua madre offrendo ai ragazzi la possibilità di ascoltare suoni autoctoni, e poiché lo speaking è ciò che rende una lingua viva, hanno dato ampio spazio alla conversation scambiandosi informazioni sulla famiglia, sullo studio, sugli hobbies, sui films ecc…; attività straordinaria che gli allievi hanno fortemente apprezzato.

Alla scuola secondaria di Merì, le quattro docenti hanno contribuito a rendere particolarmente divertente e motivante una lezione di inglese incentrata proprio sulla Spagna. Partendo dalla proiezione di due cartine geografiche, una fisica e una simbolica, i ragazzi hanno rivolto loro domande in lingua inglese alle quali, le docenti, hanno risposto con grande precisione, arricchendo il bagaglio lessicale e culturale dei nostri studenti.

La settimana di Job Shadowing è coincisa con quella in cui l’I.C. D’Alcontres ha organizzato attività volte a sensibilizzare i propri studenti su alcuni temi di grande attualità quali l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e il rispetto per l’ambiente celebrazione della Giornata dell’albero (21 novembre); le docenti spagnole hanno assistito alla piantumazione di alcuni alberi d’ulivo sia alla Primaria che alla Secondaria, hanno partecipato attivamente alle attività didattiche ed alle riflessioni che ne sono scaturite. Pur nella sua brevità, quest’esperienza di Job Shadowing è stata straordinaria perché ha favorito un complessivo arricchimento culturale, didattico e relazionale.