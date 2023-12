La Nuova Igea Virtus rafforza il centrocampo con l’arrivo di Calafiore. Il ds Bottari: “Prossimo obiettivo è un attaccante con il fiuto del gol”

La Nuova Igea Virtus ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista siciliano Claudio Calafiore, 28 anni, in arrivo dalla F.C. Trapani 1905.

Il centrocampista centrale (nella foto la vicepresidente Sara Torre) potrà dare il suo contributo in fase di costruzione della manovra e ha maturato una grande esperienza nel campionato di serie D. Calafiore fa il suo esordio in Eccellenza con il Mazzarrà Sant’Andrea, antipasto del triennio alla Due Torri in serie D. Per lui anche un anno alla Sancataldese, per poi virare su Acquedolci, due anni ad intermittenza a Sant’Agata, poi Mazara e Dattilo. Nelle ultime due stagioni è stato al Città di Sant’Agata, biennio che lo consacra come uno dei migliori centrocampisti di quarta serie, aggiungendo alla quantità e alla qualità in mezzo al campo anche 17 reti e tanti assist. Oltre 200 presenze in serie D, Claudio Calafiore ha iniziato la stagione con il Trapani, prima della scelta di sposare la causa giallorossa.

“Sono felicissimo e contento di essere arrivato a Barcellona e vestire la maglia della Nuova Igea Virtus, società blasonata ed importante, dove ritrovo il direttore Benedetto Bottari con cui ho lavorato a Gliaca di Piraino – le prime parole del neoacquisto -. Non ho avuto molti dubbi ad accettare l’offerta della società. So di essere arrivato in una piazza importante, che merita tutto il mio impegno per arrivare prima possibile all’obiettivo prefissato ad inizio stagione”.

Il ds Bottari: “Il prossimo obiettivo è un attaccante. L’obiettivo stagionale della salvezza è alla nostra portata”

La società centra così il terzo colpo di questo mercato di dicembre, che riserverà altre novità in casa giallorossa, sia in entrata (primo obiettivo è un attaccante con il fiuto del gol), sia in uscita (tra i partenti c’è Scinnea ma non solo). Di mercato e del momento della squadra igeana abbiamo parlato con il direttore sportivo Benedetto Bottari.