Barcellona, sospesa la raccolta differenziata della plastica nel giorno della festa dell’Immacolata

In occasione della festività dell’Immacolata Concezione di venerdì 8 dicembre, Dusty comunica agli utenti residenti nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto la sospensione di tutti i servizi di igiene ambientale che svolge sul territorio.

Non sarà raccolta la frazione prevista dal porta a porta per la giornata, cioè la plastica, e non saranno operativi il servizio di ritiro rifiuti ingombranti, il Numero Verde e il servizio di spazzamento. Tutte le attività riprenderanno regolarmente a partire da sabato 9 dicembre.

Dusty invita gli utenti alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini.