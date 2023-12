Pioggia di medaglie per la Judo Club Pirri nella 3a tappa criterium Fijlkam giovanissimi di Giarre

Si riconferma l’alto livello di preparazione dei judoka del Judo Pirri di Barcellona P.G. anche al 1° Memorial Lio Tomarchio – 3a tappa Criterium Giovanissimi Fijlkam Judo di Giarre di Domenica 3 Dicembre. La kermesse era riservato a fanciulli e ragazzi e la Judo Pirri ha conquistato ben 10 medaglie rispettivamente con i seguenti judoka:

Valenti Gabriel 32kg, Muscolino Filippo 36kg, Caruso Gabriele 45kg, Miceli Luca -60kg, Cali’ Flavio 40kg, Barresi Allesandro 40kg, Akobian Eduard 45kg, Nicosia Andrea 45kg, Dias Leandro 50kg, Esposito Mattia 55kg, Muscolino Eva 28kg, Imbesi Ginevra +60kg, Corica Giada 36kg , Schaeffer Oliver Giuseppe 26kg, Caruso Christian 40kg , Langone Viviana 23kg , Catanesi Emma 40kg , Giunta Leonardo 32kg.

Per i giovani campioni gli impegni non sono finiti e continueranno ad allenarsi per la prossima stagione.

Il Maestro Pirri è stato affiancano nel corso del torneo dalla judoka Carla Calabrò e dai judoka Gabriele Miceli, Santi Catanesi e Francesco Calì.