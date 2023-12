Il Barcellona torna Basket City, gli oltre 2.000 spettatori del PalAlberti sono il sesto uomo nella vittoria contro la capolista Orlandina

Il Barcellona Basket ha compiuto l’imprese di vincere il derby contro la capolista Orlandina, squadra con un roster da categoria superiore che nulla ha potuto contro la voglia, la determinazione ed il cuore dei ragazzi di coach Pippo Biondo, sospinti dagli oltre 2.000 spettatori del PalAlberti verso una vittoria prestigiosa.

I ragazzi in giallorosso non hanno iniziato la stagione puntando alla promozione in serie B nazionale, ma fin qui si sono tolti una grande soddisfazione, regalando ieri agli appassionati una serata memorabile. Il fuoco della passione per il basket a Barcellona è tornato ad ardere come un tempo, anche se in una categoria inferiore e con ambizioni diverse.

Il progetto di un gruppo di dirigenti – per certi versi folli – è quello di coinvolgere quanta più gente possibile, con una struttura che nasce dal basso e che punta a garantire un futuro stabile alla pallacanestro, consolidando la categoria. Queste serate ripagano i tanti sacrifici compiuti e le altrettante delusioni subite in questi anni di attività. La risposta della città e degli appassionati adesso è concreta e si deve continuare a lavorare proprio sul tasto del coinvolgimento più ampio possibile di tutte le componenti che rendono vincente questo progetto.

Barcellona ha dato una grande segnale, chiudendo il girone d’andata al quarto posto, a ridosso del trio (Ragusa, Orlandina e Viola Rc) delle favorite alla difficile corsa verso la promozione, che passa da un regolamento molto contorno, con l’incrocio nella seconda fase delle squadre di Campania e Puglia, per unico posto che consente il passaggio alla serie B nazionale. Anche la rocambolesca sconfitta contro Piazza Armerina è servita ad un gruppo di ragazzi giovani, che da quella esperienza hanno capito come affrontare i momenti decisivi nelle partite punto a punto, compiendo le scelte tattiche migliori come accaduto ieri sera.

Se la squadra ha vinto sul campo, i tifosi giallorossi hanno dominato sulle gradinate del Palalberti, realizzando una bella coreografia iniziale e trascinando i giallorossi nei momenti più importanti della gara. La presenza dei supporter paladini ha poi reso la serata un bella festa di sport, tra sfottò e cori che hanno reso ancor più intensa la partita, con l’unico neo dello striscione bruciato dai tifosi orlandini all’uscita, sulle scale del PalAlberti.

La prospettiva per il Barcellona è certamente cambiata, dopo questo brillante girone d’andata, impreziosito dalle vittorie in tutti derby giocati con le formazioni messinesi, e l’obiettivo concreto è quello di centrare il miglior posto possibile nella griglia dei playoff.

Castanea Basket 2010 Basket School Messina 52 58 Virtus Kleb Ragusa Bim Bum Basket Rende 100 76 Pallacanestro Viola Siaz Basket Piazza Armerina 88 79 Next Casa Barcellona Orlandina Basket A R.L. 72 70 Svincolati Milazzo Cus Dil. Catania Basket 2003 93 84 Pallacanestro Sala Consilina Fortitudo Messina 83 52