Basket, oggi in campo Barcellona e Orlandina: negli anticipi vincono Ragusa e Basket School Me

Mancano poche ore al derby di serie B interregionale tra Barcellona ed Orlandina, che torna dopo quasi 10 anni, dopo il playoff di serie A2 del 2014.

La palla a due è prevista alle 18 e si attende il pubblico delle grandi occasione in un PalAlberti tornato a vibrare per i colori giallorossi. Queste le dichiarazioni del dirigente giallorosso Renzo Crisafulli alla vigilia della gara: “Si conclude oggi il girone di andata che ha visto i nostri ragazzi crescere giorno dopo giorno, nessuno avrebbe immaginato a inizio stagione che ci saremmo trovati in questa posizione di classifica, considerando i roster più quotati e costosi delle altre formazioni. Tranne la gara giocata e persa a Ragusa, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e questo ha permesso di modificare in corsa il nostro obiettivo stagionale, che adesso è quello di riuscire a conquistare uno degli otto posti validi per disputare i play-off. Non sarà facile ma non possiamo più nasconderci dietro l’alibi di essere una squadra giovanissima e inesperta. Con il ritorno di Federico Caroè il nostro potenziale offensivo è certamente aumentato. Arriva Capo D’Orlando e sapevamo a inizio stagione che i derby sarebbero stati tanti, considerato l’alto numero di squadre della nostra provincia. Con Basket School, Fortitudo, Castanea e Milazzo già nelle passate stagioni ci eravamo incontrati mentre con Capo D’Orlando i derby li avevamo giocati solo a livello giovanile, perché logicamente l’Orlandina militava in campionati di altro livello. Una serie di circostanze negative (per loro) ha fatto sì che quest’anno ci troviamo nella stessa categoria, certamente con ambizioni e budget differenti. Dovrà essere una grande festa di sport, una prova di maturità per noi tutti a partire dalla nostra società che sta cercando di organizzare al meglio questa festa e per finire con i nostri tifosi, che già nell’ultima gara interna contro la Siaz hanno dimostrato di essere il “sesto uomo” più importante di tutto il girone”.

Negli anticipi del sabato, Ragusa batte facile Rende e raggiunge momentaneamente l’Orlandina in vetta alla classifica, mentre l’ennesimo derby della città dello Stretto è stato vinto dalla Basket School Messina sul parquet del Castanea.

Castanea Basket 2010 Basket School Messina 52 58 Virtus Kleb Ragusa Bim Bum Basket Rende 100 76 Pallacanestro Viola Siaz Basket Piazza Armerina Next Casa Barcellona Orlandina Basket A R.L. Svincolati Milazzo Cus Dil. Catania Basket 2003 Pallacanestro Sala Consilina Fortitudo Messina

