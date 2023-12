Tutto pronto per il derby tra Barcellona e Orlandina: intervista al presidente Massimo Romano e ad uno dei tifosi Gioele Gaipa

L’attesa sta per terminare tra i tifosi di Barcellona ed Orlandina, in vista del derby in programma domani pomeriggio alle 18 al PalAlberti, valido per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie B interregionale

Davanti ad una cornice di pubblico di categoria superiore si affronteranno la due formazioni della provincia di Messina che hanno fatto la storia della pallacanestro siciliana negli ultimi 20 anni.

I pronostici della vigilia sono tutti per gli ospiti paladini, che guidano la classifica con una solo sconfitta nella prime 10 giornate, e con una corazzata di categoria superiore, costruita per tornare subito in serie B nazionale, dopo la retrocessione della passata stagione. Il Barcellona da parte sua sta andando oltre le previsioni della vigilia ed occupa il quarto posto, dietro il terzetto delle meraviglie composto da Orlandina, Ragusa e Viola Reggio Calabria, con una squadra giovanissima in cui il più anziano ha 24 anni. Sulla carta non ci sarebbe partita, ma i ragazzi di coach Pippo Biondo, sospinti dal calore del pubblico più caldo della categoria, tornato a trasformarsi nel sesto uomo in campo, venderanno cara la pelle, sognando l’impresa.

Alla vigilia della gara abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente Massimo Romano e di uno dei tifosi giallorossi Gioele Gaipa, che stanno preparando una bella coreografia per la partita di domani.