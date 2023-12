Barcellona, la Scuola Guida Arcobaleno ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario di attività

Un altro traguardo da festeggiare per la Scuola Guida Arcobaleno che, dopo l’inaugurazione dei nuovi locali di Via San Vito, al civico 28 nello scorso gennaio, ha riunito nuovamente amici e allievi per festeggiare il suo cinquantesimo anniversario di attività.

La prima sede di via Curcio 53

Era il novembre del 1973 quando la sinergia tra i compianti Giuseppe Imbesi e Mario Giunta dava vita alla Scuola Guida Arcobaleno negli storici locali di Via Curcio, 53, nei pressi del Nuovo Cinema Corallo. Di anni ne sono passati tanti, di studenti tantissimi, ma la professionalità è rimasta inalterata nel tempo, crescendo sempre di livello e mettendosi al passo coi tempi.

Oggi i fratelli Giunta, Carmelo, Felice e Antonio Tommaso, portano avanti la tradizione con grande dedizione e impegno verso l’utenza, nel ricordo di chi li ha preceduti. Proprio oggi, 2 dicembre, il signor Mario Giunta, il loro papà, avrebbe compiuto 81 anni. Una guida sempre presente nella quotidianità dei suoi figli, anche sul piano professionale. Non a caso sono sempre numerosi i giovanissimi che scelgono la Scuola Guida Arcobaleno per avvicinarsi e approcciare al mondo della guida. E la famiglia Giunta è sempre pronta ad accoglierli e istruirli non soltanto sul piano stradale, ma anche sul piano umano.

Un nuovo momento, un nuovo traguardo che Carmelo, Felice e Antonio Tommaso festeggiano sotto gli occhi orgogliosi della loro mamma, la signora Giuseppa Gambadauro, alla quale è toccato il compito del taglio della torta del cinquantesimo. Un altro momento di festa impreziosisce i fastidi una storia destinata ancora a vivere a lungo.