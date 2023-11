Il Genio Civile sulla bretella alla foce del Mela: “Nessun rilievo dalla Città Metropolitana sulla realizzazione del bypass in quella posizione”

Prosegue il confronto istituzionale sulla bretella realizzata alla foce del torrente Mela. Dopo l’intervento del sindaco metropolitano Federico Basile che ha dichiarato “Su questa vicenda (…) mi affido agli esperti che, sin dall’inizio, hanno sempre evidenziato l’insicurezza della proposta progettuale in questione, voluta da altri, e non di competenza della Città Metropolitana di Messina”, era stato il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò a ribadire il ruolo centrale dell’ente provinciale nella vicenda, quale proprietario della strada provinciale S.P. 75 interrotta per i lavori sul ponte: “Ribadisco – ha scritto il primo cittadino – che la scrivente Amministrazione non ha mai richiesto la realizzazione del by pass nell’alveo del torrente (o bretella che dir si voglia), ma soltanto ed esclusivamente l’attivazione di un intervento – compreso il by pass – che sia il più idoneo, dato lo scenario, ad assicurare lo scorrimento veicolare lungo la direttrice della S.P. 75.”

A rispondere alle dichiarazioni del sindaco Basile è adesso anche il Genio Civile di Messina, che sta gestendo l’appalto per conto della Regione, sottolineando come nella fase progettuale ed esecutiva la Città Metropolitana non ha mai espresso parere contrario e sollevato osservazione rispetto all’iter che ha prima portato alla cancellazione del progetto di un ponte provvisorio e poi alla scelta di realizzare il bypass a valle del ponte chiuso al traffico, sul greto del torrente Mela.

“Il progetto definitivo/esecutivo – scrive il Genio Civile – è stato approvato in conferenza speciale dei servizi il 29 luglio 2020, con il parere favorevole della Città Metropolitana di Messina; la durata del cantiere pari a giorni 240 è stata condivisa e approvata, senza alcuna criticità rilevata, da tutti gli intervenuti, ivi compresa la Città Metropolitana di Messina, in sede della citata conferenza di servizi; a seguito della chiusura del traffico veicolare sul viadotto in argomento i Sindaci dei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno richiesto, a più riprese, la realizzazione di una bretella provvisoria (by-pass) al fine di attraversare il torrente Mela, in aggiunta alla viabilità già esistente rappresentata dalla SS. 113 e daIl’Autostrada A18 Messina-Palermo. Davanti ai timori espressi dalle comunità locali in ordine ai disagi derivanti dall’interruzione del transito sul ponte, l’Ufficio del Genio Civile, sentiti I’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e la Direzione generale del Dipartimento regionale tecnico, ha redatto perizia di variante per la realizzazione di un bypass viario immediatamente a valle del viadotto, che ha ottenuto i pareri favorevoli degli Enti preposti, ivi compreso quello rilasciato ai fini viabilità dalla Città Metropolitana di Messina. La Città Metropolitana di Messina il 16 agosto scorso nel rilasciare il parere di competenza non ha rilevato criticità sulla localizzazione della bretella provvisoria. Sui vari passaggi procedurali sui quali tutti gli Enti interessati sono stati preventivamente informati e coinvolti, compreso la Città Metropolitana di Messina, anche sull’ubicazione della bretella provvisoria”.

Il Genio Civile nel confermare la disponibilità a risolvere le problematiche che hanno portato alla chiusura della bretella per la mancata garanzia di una sorveglianza, attende una comunicazione ufficiale da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, sulla effettiva e concreta modalità di avvio del servizio di presidio e vigilanza, in corrispondenza dei varchi di collegamento della S.P. 75 alla bretella provvisoria.

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, da parte sua, avrebbe proposto una soluzione che preveda la chiusura notturna della bretella, come accade già per quella sul torrente Patrì, ed nei giorni in cui viene disposta l’allerta meteo arancione o rossa ed in caso di abbondati precipitazioni, che possano provocare l’aumento della portata del corso d’acqua.