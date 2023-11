Il Barcellona Basket prepara la sfida alla capolista Orlandina: intervista a Federico Caroè

Il Barcellona Basket, archiviata la vittoria sul campo del Cus Catania, si sta preparando a confrontarsi contro la capolista del girone, la corazzata Orlandina Basket, costruita per puntare decisamente al ritorno in serie B.









La squadra di coach Pippo Biondo, che domenica torna in panchina dopo la squalifica scontata a Catania, è consapevole delle difficoltà che presenta la sfida di domenica 3 ottobre con palla a due alle 18. L’Orlandina ha fin qui fatto un percorso quasi netto, con l’unico scivolone nell’insidiosa trasferta contro il Basket School Messina. Nelle altre vittorie, soprattutto negli scontri diretti contro le concorrenti al salto di categoria, Ragusa e Viola Reggio Calabria, giocate in trasferta, ha sempre sfruttare l’esperienza del suo roster per recuperare nel finale anche importanti passivi. Per lottare alla pari con una squadra così lanciata in vetta alla classifica ci vorrà una partita perfetta ed il sostegno del pubblico del PalAlberti, come conferma nella video intervista anche la guardia-ala Federico Caroè.

Domenica sarà anche una giornata d’amarcord per le tante sfide tra due piazze storiche della pallacanestro siciliana, insieme a Trapani, Ragusa ed Agrigento, che si ritrovano in serie B interregionale per un confronto dal sapore antico.