La volontaria animalista Angela Aspa dell’ass. Randagioioso assolta dall’accusa di appropriazione indebita del cane Massa

Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ieri sera ha pronunciato la sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti dalla volontaria Angela Aspa, presidente dell’Associazione Animalista Randagioioso ODV.

La donna era accusata di appropriazione indebita del cane Massa, ritrovato per le strade di Terme Vigliatore il 15 settembre 2017 in condizioni di salute disperate. L’animale, nonostante le cure che la volontaria gli aveva prestato, sotto la direzione dei veterinarie dell’associazione, era deceduto nei mesi successivi al ritrovamento.

I guai giudizi per Angela Aspa iniziarono quando gli eredi del proprietario del cane, deceduto nel 2013, l’hanno denunciata alla Procura per appropriazione indebita, ottenendo, dopo una prima archiviazione, il rinvio a giudizio della volontaria. Il caso venne trattato anche dalla trasmissione “Le Iene” e adesso, a conclusione del processo durato 8 udienze e tante battaglie dentro e fuori l’aula del tribunale, è arrivata la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Per Angela Aspa e per i volontari del comprensorio che le sono stati vicini in questi anni è una vittoria che conferma l’impegno importante di coloro che con passione accudiscono e tutelano i tanti randagi presenti sul territorio.