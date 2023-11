Barcellona, la Polizia esegue un ordine di carcerazione ed arresta un’altra persona per detenzione di droga ai fini di spaccio

Il personale del Commissariato di Polizia di Barcellona P.G., ha proceduto all’arresto di due persone durante un’attività antidroga condotta in contrada Archi nel comune di San Filippo del Mela.

A seguito di un’attenta attività investigativa, era stato individuato un uomo, pluripregiudicato ivi residente, che deteneva sostanza stupefacente ed armi. Non appena sopraggiunti, gli agenti procedevano a perquisizione domiciliare e personale che dava esito positivo. All’interno della casa venivano rinvenuti e sequestrati oltre a 100 gr. di hashish, un bilancino di precisione e quasi 5000 euro in contanti.

All’atto di annunciarsi all’uscio, i poliziotti notavano un altro uomo che tentava la fuga sul tetto dell’edificio. Lo stesso, immediatamente bloccato, inutilmente cercava di celare la propria identità dando false generalità, ma gli operatori lo identificavano come persona di origine catanese, ricercato per l’esecuzione di ordine di carcerazione.

Nel contempo veniva ultimata la perquisizione a carico del titolare dell’appartamento e sequestrati la droga, il bilancino e il denaro contante, accertandosi altresì che il fuggitivo fosse ospite del perquisito. E’ stata denunciata a piede libero anche una terza persona che si trovava all’interno dell’immobile.

Di tutto veniva, immediatamente data notizia al pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. che, avuta contezza degli atti, disponeva il trasferimento presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. per il fuggitivo che deve scontare una pena prevista dall’ordine di carcerazione di un anno e 4 mesi e per il proprietario della casa trovato in possesso ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.