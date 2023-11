24liveSchool, è accaduto, sta accadendo, impegnamoci!

Main sponsor di 24live School

Il 25 novembre 1981 in Colombia si è svolto il primo “Incontro Internazionale femminista delle donne latinoamericane e caraibiche”, tenuto appunto nel giorno della ricorrenza della morte di 3 donne divenute simbolo di libertà e di lotta all’oppressione. Da quell’anno il 25 novembre è stato riconosciuto come data simbolo delle donne vittime di violenza e, come detto, è stata definitivamente sancita dalla risoluzione ONU del 1999. Questo giorno è stato istituito per ricordare ciò che accadde il 25 Novembre del 1960, quando vennero uccise le sorelle Mirabal Patria, Minerva e Maria Teresa, dette las mariposas, perchè lottavano contro la dittatura.”

Ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner. Più dell’80% delle violenze avviene all’interno della sfera domestica, le donne subiscono violenze di tipo: psicologico, fisico, economico. Dati che è importante conoscere, divulgare, fare propri da parte di ciascuna e ciascuno di noi. Perché non basta dire “non agisco”, ma è necessario dire “io contrasto”. Perché la violenza è di tanti tipi e non tutti i lividi sono così evidenti.” “Infatti, secondo l’articolo uno del 1993 della Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza sulle donne, è “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi, o che possa provocare, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

La violenza contro le donne può assumere diverse forme: violenze fisiche, sessuali, psicologiche, economiche e stalking. Inoltre, può sfociare nel femminicidio. L’ONU definisce la violenza sulle donne un flagello mondialeper la sua diffusione. Un ultimo esempio l’abbiamo con la notizia sconvolgente dell’uccisione di una ragazza: Giulia Cecchettin. Arrestato Filippo Turetta, lo studente ventiduenne veneto accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, anche lei di 22 anni e veneta. E’ l’ennesimo caso: secondo gli ultimi dati del ministero dell’Interno, dall’inizio dell’anno al 13 novembre in Italia sono state uccise 105 donne, 82 delle quali in ambito familiare e affettivo, 53 sono state uccise dal partner o dall’ex partner. Da alcuni anni a questa giornata si associa il colore rosso utilizzato dall’artista messicana Elina Chauvet nella sua istallazione “Scarpette rosse” apparsa per la prima volta davanti al consolato messicano di El Paso in Texas: centinaia di scarpe rosse abbandonate in una piazza per ricordare le centinaia di donne stuprate e uccise a Ciudad Juarez. Per Elina Chauvet il modo per ricordare la sorella, uccisa dal compagno a soli 22 anni.

Da allora le scarpe rosse sono diventate il simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Altro simbolo sono le panchine rosse, comunissimo arredo urbano. Inoltre molte sono le associazioni che si occupano di difendere le donne tra queste l’associazione “Frida – donne che sostengono donne”: è una onlus che agisce per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, realizza azioni di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche di genere. La finalità principale è quella di rendere ogni donna una persona valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignità e saggezza, una donna che conosca il valore della differenza di genere e che operi in solidarietà con le altre donne. Non è questa la società in cui sentirsi libera di essere donna. Io credo che nessuno deve essere privato della propria libertà.

“L’amore non deve essere una prigione, ma uno spazio in cui più di tutti bisogna essere sé stessi.” “È accaduto, sta accadendo, impegniamoci – tutte e tutti – perché non accada più. Tutti e tutte, tutti i giorni, anche – ma non solo – il 25 novembre”.

Credo fermamente in un cambiamento che molto presto darà dignità ad ogni essere umano, la cui vita è preziosa e che nessuno ha il diritto di negare.

Rebecca Terranova

3A “A. Martino” Rodì Milici

I. C. Capuana