Il ricordo delle tre sorelle domenicane “Mariposas” nel flash mob dell’IC Capuana per la Giornata contro la violenza sulle donne

Si è tenuto stamattina nel cortile dell’Istituto comprensivo Capuana il flash mob per Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa era stata programma per venerdì 24 novembre, ma le condizioni meteo avverse avevamo imposto un prudenziale rinvio ad oggi.

Ad aprire la manifestazione è stato l’intervento della dirigente scolastica Carmela Pino: “Il femminicidio della giovanissima Giulia Cecchettin da parte di un suo coetaneo ci fa riflettere, ancora una volta, sull’importanza dell’educazione tra bambini/e e adolescenti. Per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall’infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie. L’esercizio della cooperazione e della condivisione, l’abitudine all’ascolto partecipe, all’empatia, al rispetto, soprattutto se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull’altro”.

Le alunne e gli alunni di ogni ordine e grado, ognuno con in mano un elaborato grafico-pittorico sulla farfalla, inizialmente si sono disposti secondo una grande forma circolare attorno alle sagome di tre farfalle giganti, dipinte nei giorni scorsi sul manto del cortile dalle docenti di Arte ed Immagine Angela Saja e Marisa Stroscio. In un secondo momento si sono spostati all’interno delle grandi sagome portando i loro elaborati grafico-pittorici a tema.

L’opera di Street Art a Scuola “TRE FARFALLE GIGANTI” si lega alla tragica morte delle 3 sorelle Mirabal Patria, Minerva e Maria Teresa, dette “las Mariposas” (LE FARFALLE ), trucidate nel 1960 nella Repubblica Dominicana per ordine del dittatore Rafael Leònidas Truijllo. Un fatto drammatico che l’ONU ha inteso assumere come simbolo ispiratore per tutte le iniziative che, in tutto il mondo, possono e devono essere messe in campo perché episodi di questo genere non accadano mai più. L’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n.54/ 134 del 17 dicembre 1999 ha scelto la data della morte delle tre eroiche sorelle, il 25 novembre per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne