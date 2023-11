Basket, tutto secondo pronostico nelle gare della 10^ giornata di serie B interregionale: soffre solo la Viola contro il Basket School Messina

Non ci sono state sorprese nei risultati della 10^ giornata di serie B interregionale. Dopo i successi esterni di Ragusa e Barcellona negli anticipi del sabato, la gara domenicali hanno mantenuto i pronostici e solo la Viola Reggio Calabria ha dovuto soffrire per superare in casa un mai domo Basket School Messina guidato in panchina da Pippo Sidoti.

Per il resto sono arrivate vittorie nette anche punteggio per Orlandina, Piazza Armerina e Rende, rispettivamente contro Sala Consilina, Svincolati Milazzo e Castanea. In classifica guidano i paladini, ospiti domenica del PalAlberti, con due punti di vantaggio su Ragusa e Viola. Barcellona è nel gruppo al quarto posto con Sala Consilina e Piazza Armerina, a 6 lunghezza della capolista, seguito da due punti da Svincolati Milazzo, che domenica chiederanno il girone d’andata contro il Cus Catania.

Fortitudo Messina Virtus Kleb Ragusa 67-88 Cus Catania Basket Next Casa Barcellona 63-89 Ssd Orlandina Basket Sala Consilina 82-62 Siaz Piazza Armerina Svincolati Milazzo 81-65 Bim Bum Basket Rende Castanea Basket 2010 90-60 Basket School Messina Pallacanestro Viola 82-85